Yerli aşı sağlıkta bir devrim! TURKOVAC'a tam güven müthiş gurur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından adı 'TURKOVAC' olarak açıklanan yerli Covid-19 aşısı hem gururlandırdı hem de tam güven verdi. Yerli inaktif Kovid-19 aşısı "TURKOVAC"ın Faz 3 çalışması için belirlenen şartları taşıyan 40 bin 800 gönüllü aşılanacaktı ama kısa sürede 883 bin 384 gönüllü rekor başvuru yaptı.

Koronavirüsle savaşın kilit noktasında yer alan bilim insanları gururlu. Bilim insanları "Dünyanın hiçbir yerinde bir aşı çalışmasına rekor düzeyde gönüllü başvurusu olmadı. Bu hem gurur verici hem de umut verici. Bu demek ki biz kendi aşısını üretebilen büyük ülkelerle aşık atacak durumdayız. Büyük bir devlet olma yolunda kendi silahımızı üreten bir ülke durumuna geldik. Sağlıkta bir devrim bu" dedi. Faz 3 çalışması ilk etapta İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacak. Ankara da ise Ankara Şehir Hastanesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi'nde başlayacak. İşte bilim insanlarının TURKOVAC ile ilgili değerlendirmeleri:

DÜNYADA GÖRÜLMEMİŞ GÖNÜLLÜ REKORU

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş: Gururluyuz. Bizim hastanemizde Faz 3 çalışmaları için gönüllüleri aşılayacağız. Gönüllü başvurularındaki rakamlar rekor düzeyde. Dünyanın hiçbir ülkesinde aşının Faz 3 çalışmalarına bu kadar rekor seviyede katılım görülmüş değil. Hem umutlu hem gururluyuz. Bu güvenin sebebi vatandaşımızın ülkemizdeki sağlık yapısına tam güveni. Bilim insanlarımıza olan güveni. Gelecek için umut veriyor. Çin aşısı Faz 3 çalışmalarında ilgi bu düzeyde değildi. Şu anda Sinovac ile kıyaslanamayacak oranda gönüllü başvurusu oldu. Şimdi biz hastanemizin Faz 3 kliniğinde, TÜSEB üzerinden bize bildirilen gönüllülerin bir kısmına Sinovac bir kısmına da TURKOVAC aşısı yapacağız. Bizim burada avantajımız hiç koronavirüsle ilgili aşı onayı alınmamışken, gönüllülerin bir kısmına Sinovac bir kısmına Plasebo veriyorduk. Şimdi bu gönüllü çalışması bize Sinovac ile de yerli aşıyı kıyaslama imkanı verecek.

KENDİ AŞISINI YAPABİLEN ÜLKE OLMAK MÜTHİŞ BİR GURUR

Bakırköy Dr. Sadi konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar: Koronavirüsle mücadelenin başında benim iddiam 'İnşallah Türk aşısını yapacağız'dı. Ve bunu Türk bilim insanları başardı. İlk klinik deneylerimize de başlayacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından hastanemize bağlı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi olarak bu klinik çalışmaları yapmak için davet edildik. Önceki gün de e-nabız üzerinden kayıtlar açıldı. Rekor düzeyde katılım var. Eskiden hasta olarak ve test için hastaneleri dolduran vatandaşlarımız bu kez aşı için talepleri arttıyor. İnsanın kendi ülkesinin aşısı olması çok önemli bir başarı ve gurur. Aşı sıkıntısının olduğu bir dünyada kendi aşımızı yapabilen bir ülke olmak müthiş bir gurur. Bu demek ki biz kendi aşısını üretebilen büyük ülkelerle aşık atacak durumdayız. Sırada da daha 15 tane aşı adayımız var. Biz Sultan Abdülhamit'ten bu yana 1903'lü yıllardan beri aşı tarihi olan bir ülkeyiz. TURKOVAC bir devrim niteliğinde. Büyük bir devlet olma yolunda kendi silahımızı üreten bir ülke durumuna geldik. Bu bilim dünyası açısından büyük bir adım ve gurur.

SAĞLIKTA BÜYÜK BİR DEVRİM

Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam: İstanbul'da yerli aşımızla ilgili çalışmaları yürütecek hastanelerden biri de biziz. Sinovac aşılarında da Faz 3 çalışmalarını yürütmüştük. Ekibimiz şimdi büyük bir gururla yerli aşının çalışmalarını yürütecek. Gurur verici. Türk aşısının insanlığın hizmetine sunulacak olması sağlık alanında büyük bir devrim. Uluslararası alanda bir iyilik hareketi aynı zamanda.

İNSANIMIZIN TÜRK BİLİM İNSANINA TEVECCÜHÜ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek: Koronavirüs aşılarının güvenirliliğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar oluyor. Bu kapsamda da insanımız, yerli aşıyı daha güvenli buluyor. Kendi insanın ürettiği aşıya bu nedenle rekor düzeyde gönüllü başvurusu olabliyor. Oysa dünyada her aşı çalışması insanlığa hizmet için yapılıyor. Bu insanımızın, Türk bilim insanına ne kadar güvendiğinin teveccühü. İlaç ve aşı stratejisi her ülke için önemli. Her ülke için kendi aşısını üretmek çok önemli. Gönüllüler belirlendikçe, Faz 3 çalışmasının yapılacağı merkezler birbir ortaya çıkacak. Şu an bize bu kapsamda bilgi gelmedi.

AŞI ÇALIŞMASI İÇİN GÖNÜLLÜ OL

Türkiye'de devam eden 18 yerli aşı çalışması içerisinde ileri aşamadaki, Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışmasına geçildi. Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız'a eklediği "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu üzerinden bugüne kadar 883 bin 384 başvuru alındı. Belirlenen tıbbi kriterleri sağlayan aday gönüllü sayısı ise 43 bin 74 oldu. Yerli aşı "TURKOVAC"ta Faz 3 çalışması için gönüllüler 18-55 yaş aralığında, Kovid-19 geçirmemiş, PCR testi pozitif olmayan, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, ayrıca Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) testi veya antikoru pozitif olmayan kişiler arasından seçildi.