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Haberler Gündem Haberleri 25 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 25 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 25.6.2021 18:46 Son Güncelleme: 25.6.2021 18:47

25 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 25 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

25 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 25 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Küresel olarak 1 yıldan fazla süredir etkilerini gösteren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Güncel korona son durum verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulmaya devam ederken yayımlanan En son Türkiye corona virüs tablosuna göre corona virüsü testi yaptıran 5 bin 703 kişinin sonucu pozitif çıkması sonrasında tedavi süreçleri başlatıldı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılıyor. 25 Haziran koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı verileri.

Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Haziran koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan En son Türkiye corona virüs tablosuna erişmek isteyenler "25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yoğun olarak yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Haziran koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları…

25 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla son dakika 25 Haziran koronavirüs tablosu verileri henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandığında burada olacak.

24 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 703
  • HASTA SAYISI: 498
  • VEFAT SAYISI: 59
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 846

23 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 809
  • HASTA SAYISI: 550
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 917



İLLERE GÖRE HAFTALIK GÜNCEL VAKA SAYISI VERİLERİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 12-18 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 51,27
  • Ankara'da 93,11
  • İzmir'de 25,99 oldu.


Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,

  • Kars
  • Gümüşhane
  • Bartın
  • Balıkesir
  • Kırklareli oldu.

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

22 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 143
  • HASTA SAYISI: 565
  • VEFAT SAYISI: 57
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 214

21 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 294
  • HASTA SAYISI: 429
  • VEFAT SAYISI: 51
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093

20 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 091
  • HASTA SAYISI: 409
  • VEFAT SAYISI: 63
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 219

19 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 480
  • HASTA SAYISI: 494
  • VEFAT SAYISI: 51
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 195



18 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 575
  • HASTA SAYISI: 497
  • VEFAT SAYISI: 59
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 427
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25 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 25 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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