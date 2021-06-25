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Giriş Tarihi: 25.6.2021

3 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 1 teröristle birlikte toplam 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.
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3 terörist etkisiz hale getirildi
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