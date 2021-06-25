3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı
'nca Fırat Kalkanı
bölgesine sızma girişiminde bulunan 2, Barış Pınarı
bölgesine taciz ateşi açan 1 teröristle birlikte toplam 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolar
ımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" denildi.