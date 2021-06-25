Bakan Koca'dan aşı iddialarına cevap: 'Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar'

"YÜZÜ KIZARMAYACAK NASIL OLSA"

Canan Kaftancıoğlu; Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçladı ve "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" iddiasında bulundu.