Bakan Koca'dan aşı iddialarına cevap: 'Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; 8 Mayıs 2021 tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" şeklindeki açıklamasını eleştirdi.
"YÜZÜ KIZARMAYACAK NASIL OLSA"
Canan Kaftancıoğlu; Fahrettin Koca'yı yalancılıkla suçladı ve "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" iddiasında bulundu.
"UMARIZ BUGÜNLERDE SIK SIK GÜNEŞE ÇIKIYORLAR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısında yaş sınırının 18'e indiğine dikkat çekerek, "Genç normale hazırlık başladı" mesajını paylaştı.
Bakan Koca'nın, salgın ile mücadelede aşılamaya 18 yaş ve üstünün de dahil edildiğini duyurması ardından bugün gençlerin aşılanmasına başlandı.Bakan Koca, Twitter hesabından, "Genç normale hazırlık başladı. Arkadaşlar heyecanlı" mesajını paylaştı. Koca, ikinci paylaşımında ise, "'Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir' dediğimizde, 'yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak' diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar" ifadesini kullandı.