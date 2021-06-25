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Giriş Tarihi: 25.6.2021 20:37 Son Güncelleme: 25.6.2021 20:39

Bakan Koca: Arkadaşlarımızın fedakârlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır

DHA
Bakan Koca: Arkadaşlarımızın fedakârlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Şehir Hastanesi'nde görevli Eda hemşireyi örnek göstererek "Arkadaşlarımızın fedakârlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda Elazığ Şehir Hastanesi'nde görev yapan ve tedavisi devam eden Eda hemşireyi örnek gösterdi. Eda hemşireyle ilgili Twitter hesabındın açıklama yapan Koca, "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi. Eda hemşire tedavisi halen devam eden bir rahatsızlığı olduğu halde görevinin başında. Kovid-19'u da iyi biliyor, bizzat yaşadı. Yaptığı on binlerce aşıyla mücadelemizde yer aldı. Arkadaşlarımızın fedakârlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır" ifadelerini kaydetti.

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Bakan Koca: Arkadaşlarımızın fedakârlıkları aşı için en anlamlı çağrıdır
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