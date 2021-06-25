Bataklık Operasyonu kapsamında 73 şüpheli hakkında kamu davası açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticaretine ilişkin soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

73 ŞÜPHELİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede 73 kişinin şüpheli olarak yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma sonucunda 2 şüphelisi kurucu ve örgüt lideri, 5 şüphelisi örgüt yöneticisi, 53 şüphelisi örgüt üyesi, 13 şüphelisi örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda toplam 73 şüpheli hakkında, öncül suçu Türk Ceza Kanunu (TCK) 188. maddesi olmak üzere 220/2-3, 282/1 ve 4 maddeleri kapsamında cezalandırılması için haklarında kamu davası açılmıştır."