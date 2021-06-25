Bilecik’te çöp krizi sürüyor

Geçtiğimiz Ocak ayında kentin çöplerinin toplanması için anlaşmaya varılan Referans adlı firma ile önce anlaşan, daha sonra Temizlik Müdürlüğü bahçesinde kurban kesen CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, daha sonra "Ben bu firmayı tanımıyorum" tanımadığım firmaya para ödemem" diyerek şirketin alacaklarını ödemedi. Bunun üzerine parasını alamayan şirket greve gidince Osmanlı'nın en önemli şehirlerinden biri olan Bilecik adeta çöp ve pislik yığınına döndü. Vatandaşların isyanı üzerine ise, CHP'li Şahin, Belediyeye ait açık kasa kamyonetlerle ve belediye çalışanlarıyla kentte çağ dışı bir şekilde çöp toplamaya başladı.

ÇAĞ DIŞI GÖRÜNTÜLER

Tüm şehri gezen ve kasasından çöp sularının aktığı kamyonetler, tecrübesiz belediye işçileri tarafından toplanmaya başladı. Vatandaş bu kez. Cadde ve sokakların pisliğinden ve sineklerden şikayet ederken, Bilecik Devlet Hastanesinde kayda giren görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti. Kentin çöpünü toplayan kamyonet, hastanenin de çöpünü almaya gitti. Pis suları hastane bahçesine ve depo kısmına akıtan kamyonetin üzerinde ise, koruyucu kıyafeti olmayan yine tecrübesiz bir çalışan vardı. Steril ve hijyene çok dikkat edilmesi gereken bir yerde, yine çağ dışı görüntüler yaşandı.