CHP'de kurultayın ayak sesleri! Parti içi muhalefet harekete mi geçiyor?

"MİLLETVEKİLİ YAPTIĞIMIZ AYKAN ERDEMİR FETULLAH GÜLEN'İN YANINDA"

A Haber'e konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, "Atatürk'ün mezarıyla kavga eden adama Kemal Bey gidiyor rozet takıyor. Sera Kadıgil bugün istifa etmiş, İşçi Partisi'ne gitmiş. Daha önce milletvekili yaptığımız Aykan Erdemir Amerika'da Fetullah Gülen'in yanında, Bursa'dan geldi şimdi orada Türkiye aleyhine komisyonlar kurmuşlar, dernekler kurmuşlar, Türkiye aleyhine propagandalar yapıyorlar" dedi.

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"BUNLARI KİM ALDI PARTİYE"

Açıklamalarına devam eden Sevigen, "Daha o kadar çok çoğaltacak isim var ki bunları kim aldı partiye? Bunları kim getirdi bu partiye, kim bunları milletvekili yaptı, bunları sorgulamayacak mıyız? Bunları sorguladığımız zaman bize kızamazlar. Partiyi bölye değiştireceklerse partiyi değiştiremezler. Bu partiyi değiştiremezler. Ben bütün CHP'lilerin ayağa kalkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı