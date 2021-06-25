CHP'de kurultayın ayak sesleri! Parti içi muhalefet harekete mi geçiyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeler partideki birçok ismi rahatsız etti. Özellikle art arda yaşanan istifalardan sonra, milletvekili sayısında ciddi bir düşüş yaşayan CHP'de parti için muhalefet harekete geçmeye başladı.
"MİLLETVEKİLİ YAPTIĞIMIZ AYKAN ERDEMİR FETULLAH GÜLEN'İN YANINDA"
A Haber'e konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, "Atatürk'ün mezarıyla kavga eden adama Kemal Bey gidiyor rozet takıyor. Sera Kadıgil bugün istifa etmiş, İşçi Partisi'ne gitmiş. Daha önce milletvekili yaptığımız Aykan Erdemir Amerika'da Fetullah Gülen'in yanında, Bursa'dan geldi şimdi orada Türkiye aleyhine komisyonlar kurmuşlar, dernekler kurmuşlar, Türkiye aleyhine propagandalar yapıyorlar" dedi.
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"BUNLARI KİM ALDI PARTİYE"
Açıklamalarına devam eden Sevigen, "Daha o kadar çok çoğaltacak isim var ki bunları kim aldı partiye? Bunları kim getirdi bu partiye, kim bunları milletvekili yaptı, bunları sorgulamayacak mıyız? Bunları sorguladığımız zaman bize kızamazlar. Partiyi bölye değiştireceklerse partiyi değiştiremezler. Bu partiyi değiştiremezler. Ben bütün CHP'lilerin ayağa kalkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı
"CHP'DE MUHALEFET ÇOĞUNLUKTA"
CHP'li İlhan Cihaner'in başlattığı imza kampanyasına değinen Sevigen, "Cihaner başlatmış biliyorsunuz, bir imza kampanayasına gidiyor İlhan ve arkadaşları. Bizim arkadaşların bir kısmı da böyle bir düşünce içerisindeler. Aslında muhalefet çoğunlukta CHP'de. Değişik gruplarda Trabzon milletvekili Haluk Peşken var, Umut Oran var, diğer arkadaşlarımız var, bizler varız..." şeklinde konuştu.
"PARTİ, KÖYÜ KASABASI OLMAYAN İNSANLARIN ELİNDE"
Sevigen açıklamasının son bölümünde ise "Yeni bir hareket var tekrar. Ayrılan Muharrem arkadaşımız var, ayrılan Sarıgül var... Parti o kadar garip insanların elinde ki enterasan! Tabanı olmayan, ili olmayan, ilçesi olmayan, köyü olmayan, kasabası olmayan insanların elinde..." ifadelerine yer verdi.ABD’de ilginç ittifak! FETÖ'cüler de devrede! “Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi”