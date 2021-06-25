Depremzededen Kılıçdaroğlu’na tepki: 8 aydır neredeydiniz?

Bir dizi temaslarda bulunmak ve açılışlara katılmak üzere İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde evlerini kaybeden depremzedelerle de bir araya geldi.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, acılı günlerde bir arada olmanın önemli olduğunu belirtti. Geçen sürede depremzedelerin taleplerinin bir kısmının karşılandığını, bir kısmının ise karşılanmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, her vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturmasının en büyük arzuları olduğunu, bunun için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Mecliste ve ilgili bakanlıkta konunun takipçisi olduklarını anlatarak, İzmir'de 79 bin konutun yeniden yapılması gerektiğini, ağır hasarlılardan başlayarak bir an önce konutların yapılmasını istediklerini aktardı.

"8 AYDIR NEREDE OLDUĞUNUZU ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" diye sordu. Depremzedenin beklenmeyen çıkışı karşısında şaşkınlık yaşayan Kılıçdaroğlu, depremden sonra İzmir'e geldiğini, milletvekillerinin de Ankara'da süreci takip ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere konut yapımı için Dünya Bankası'ndan kredi almaya çalıştığını kaydetti. Ziyaret esnasında ilçe belediyelerinin kendilerini unuttuğunu söyleyen depremzedeler ise "Emsal artışı istiyoruz" şeklinde slogan attı.