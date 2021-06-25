FETÖ operasyonunda 58 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik 40 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 132 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri belirlendi.

113 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

19'u Deniz Kuvvetleri , 13'ü Kara Kuvvetleri, 46'sı Hava Kuvvetleri, 15'i de Jandarma Genel Komutanlığı, 2'si de Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu, 3 albay, 2 yarbay, 3 binbaşı, 6 yüzbaşı, 15 üsteğmen, 3 teğmen, 57 astsubay, 6 uzman çavuş olan şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyonda 113 kişi gözaltına alındı. 113 şüpheliden 27'si faydalı itirafçı olması nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. Soruşturmada 4 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı, mükerrer soruşturma ve delil durumu nedeniyle iptal edildi, 2 zanlının ise işlemleri sürüyor. Adliyeye sevk edilen 80 şüpheliden 6'sı ev hapsi olmak üzere 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 58'i ise tutuklandı. 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

19 OPERASYONDA 2 BİN 767 GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ sözde TSK yapılanmasına yönelik 19 ayrı operasyonda 2 bin 767 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Talimat verilen şüphelilerden 2 bin 72'sinin muvazzaf, 549'unun muvazzaf olmayan asker, 146'sının darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bin 223 şüpheli tutuklandı. 362 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olunca serbest bırakıldı. 841 şüpheli ise sevk edildikleri mahkemece serbest kaldı. 210 şüpheli ise firari olarak aranıyor.