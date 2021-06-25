Son dakika: FETÖ'cü Adil Öksüz'ü saklayanların cezası belli oldu

Darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz, Ankara'da serbest bırakıldıktan sonra kaçmış, darbenin başındaki sivil FETÖ'nün imamı olduğu anlaşılınca da bir daha bulunamamıştı. Ankara'dan ayrıldıktan sonra Sakarya ve İstanbul'da Öksüz'ü sakladıkları, kaçmasına yardım ettikleri belirtilen 5 kişi hakkında açılan dava karara bağlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, FETÖ'nün mahrem imamları oldukları da öne sürülen sanıkların son savunmaları alındı.

22,5 YIL HAPİS CEZASI

Daha sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, "FETÖ yöneticiliğinden" Rüştü Karakaya'yı 22 yıl 6 ay, Zafer Çay'ı 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. "FETÖ'ye üye olmak" suçunda ise Alper Karabulut'a 12 yıl 6 ay, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası verildi. Firari sanık Cihat Yıldız'ın dosyası ise ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep edilmişti. Yargılama sürecinde ise savcılığın verdiği mütalaada, sanıklar Zafer Çay ve Rüştü Karakaya'nın "FETÖ yöneticiliğinden" 15 yıldan 22,5 yıla kadar, Ali Sami Yıldırım ile Alper Karabulut'un ise "FETÖ yöneticiliğinden" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Mütalaada, FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı olduğu belirlenen Öksüz'ün, darbe öncesi ABD'de örgüt mensupları ile darbeye teşebbüs eyleminin planlanması amacıyla gittiği ve darbe gecesi Akıncı Hava Üssünden kalkışmayı yönlendirdiği belirtilmişti.