Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yaz döneminde 18 yaş üstü herkesin aşılanabileceğine yönelik açıklamasına 8 Mayıs 2021 tarihinde "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca da yüzü kızarmayacak nasıl olsa. Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" ifadelerini kullanmıştı.

KABAKTEPE'DEN KAFTANCIOĞLU'NA TEPKİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise dün "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18'e indi. İlk gün yarın!" diyerek duyuruda bulunmuştu. Kaftancıoğlu bu açıklama sonrası sessizliğini korurken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak bir yorumda bulundu.

" 'YANILMIŞIM' DEME NEZAKETENİ GÖSTERMENİZİ BEKLERİZ"



Osman Nuri Kabaktepe, Canan Kaftancıoğlu'na hitaben sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "İnanamamanız çok doğal, bizim hizmet hızımız sizin hayal dünyanızın çok ötesinde Canan Hanım. Ancak bu kaba ifadeye en azından bir 'yanılmışım' deme nezaketini göstermenizi bekleriz. Aşılama başarıyla biter ama bizde millete hizmet şarkısı bitmez. Bu güce güvenin."