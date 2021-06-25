HSK’dan terörizmle etkin mücadele için önemli karar!

ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ SUÇTAN KAYNAKLI MALVARLIĞINA BAKACAK

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu bakımından açılacak davalara ise o yerde Asliye Ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu mahallerde bu mahkemenin, birden fazla dairesinin bulunduğu mahallerde ise 2 numaralı Asliye Ceza Mahkemesinin ihtisas mahkemesi olarak bakması gerektiği belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan HSK Birinci Dairesi'nin kararında, görülmekte olan davaların dosyalarını iş bölümüne dayanarak anılan mahkemelere göndermemesi gerektiği, kararın yayımlandığı tarihten itibaren açılacak yeni davaların ise mezkur mahkemelere tevzi edilmesine karar verildiği belirtildi.