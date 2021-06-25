İstanbul’da hayvan kaçakçılığı operasyonu! Çiftlik evinde ele geçirildiler!

İstanbul'da nesli tükenme riski altında bulunan ve satışı yasak olan hayvanların satıldığı bir çiftliğe operasyon yapıldı. Çatalca'daki adreste satılmak üzere tutuldukları iddia edilen dört Koati (Karınca Yiyen), iki rakun, iki sincap, bir Deve Kuşu ve üç lama bulundu.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı hayvan ticareti yapılan bir adrese baskın yaptı. Çatalca İlçesi Dana Mandıra Köyü'nde yer alan adreste nesli tükenme riski altında bulunan ve satışı yasak olan çok sayıda hayvan ele geçirildi. Adreste satılmak üzere tutuldukları iddia edilen ve bulunan dört Koati (Karınca Yiyen), iki rakun, iki sincap, bir Deve Kuşu ve üç lama koruma altına alındı. Hayvanları internet üzerinden satmaya çalıştığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.