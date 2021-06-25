İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonu öncesi savcılık tarafından 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir merkezli Konya ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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İzmir merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı