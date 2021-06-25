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Giriş Tarihi: 25.6.2021 19:04

İzmir merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonu öncesi savcılık tarafından 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir merkezli Konya ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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İzmir merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
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