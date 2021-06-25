İzmir merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonu öncesi savcılık tarafından 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.