“Kaza” savunması mahkemeden döndü! Avukatı vuran sanığın davasında gerekçeli karar

İstanbul Ümraniye'de bürosuna gelen avukat Hüseyin Yama'yı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Sabri Kılıç'ın aldığı cezanın gerekçesi belli oldu.

MÜEBBET İSTENDİ, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ



Avukat Hüseyin Yama, 2 yıl önce Ümraniye'de gittiği müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'ın bürosunda silahla öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Kılıç hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama geçtiğimiz ay sona erdi. Mahkeme emsal bir karara imza atarak avukat Yama'yı silahla başından vurarak öldüren ve müebbet hapsi istenen sanık Kılıç'ı "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

SOĞUKKANLILIKLA SİGARA İÇTİ, KAZA SÜSÜ VERDİ



Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, müebbet hapsi istenirken ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı Mehmet Sabri Kılıç'ın aldığı cezanın gerekçeli kararını açıkladı. 18 sayfalık gerekçeli kararda avukat Hüseyin Yama'nın ailesi ile sanık Kılıç'ın arasında kira alacağı nedeniyle husumet bulunduğu, olay günü avukat ile sanık Kılıç'ın ofiste bir araya geldiği anlatıldı. Avukat Yama'nın telefonuna baktığı sırada sanığın çekmecesinden silahını çıkarıp avukatın kafasını hedef alarak ateş ettiği, sonrasında soğukkanlı bir şekilde dışarı çıkıp sigara içtiği belirtildi. Dahası, avukatın öldüğünü bilmesine rağmen olaya kaza süsü vermek için ambulans çağırdığı vurgulandı.

KAZA OLSA İSABET ETMESİ İMKANSIZDI"



Sanığın "kazaydı" savunması yaptığı, mağdur tarafın ise "tasarlayarak cinayet" vurgusu yaptığını anlatan mahkeme, olayın kaza olmadığını kaydetti. Mahkeme, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığının altını çizerek, olay mahalinin adeta krokisini çizdi. Ofisin ebatlarını, sanık ve maktulün boyu, oturma şekillerini de dikkate alarak, "Sanığın iddia ettiği gibi silahın kazayla patlaması halinde maktulün oturuşuna göre ona isabet etmesi imkansızdır" dedi. Sanık Mehmet Sabri Kılıç'ın silahı önceden hazırlayıp çekmeceye koyduğu ve avukat Hüseyin Yama'ya çok yakın bir mesafeden ateş edip öldürdüğünü kaydetti. Sanığın öldürme kastıyla silahı hazır bulundurduğunun altını çizdi.

"GERÇEKTEN PİŞMAN DEĞİL"



Avukat Hüseyin Yama'nın babasının kira alacağını konuşmak üzere görevi gereği olay yerinde bulunduğu anlatılan gerekçeli kararda, "avukatlık görevi kamu görevidir" denildi. Sanığın emekli astsubay olduğu ve silah kullanmayı bildiğini de aktaran mahkeme, sanık Kılıç'ın pişman olduğu yönündeki savunmasını da çürüttü. İndirim yapmama gerekçesini de açıkladı. "Gerçekten pişmanlık göstermemiş, soğukkanlı bir şekilde olayın kaza olduğunu ısrarla savunması pişman olmadığının göstergesidir" cümleleri gerekçeli kararda yer aldı.