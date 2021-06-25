Kızıma kavuştum ama nöbeti bırakmam

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti Van
'da da devam ederken bir anne daha evladına kavuşmanın sevincini yaşadı. 6 yıl önce bir güzellik merkezinde çalışırken, PKK yandaşları tarafından yemeğine ilaç katılarak kaçırılan Şilan Dayan, MİT'in nefes kesen operasyonu ile Suriye
'den Türkiye
'ye getirildi. 6 yılda 3 defa örgütten kaçma girişiminde bulunan ancak her defasında yakalanıp, ilaçla uyutulan Şilan bir ay önce annesini arayarak yardım istedi. PKK'dan kaçarak Suriye'de saklandığını ve teslim olmak istediğini söyledi. Hemen harekete geçen güvenlik güçleri, MİT destekli operasyonla Şilan ile birlikte 5 PKK'lıyı, Suriye'de saklandıkları yerden alarak Türkiye'ye getirdi.
NÖBETE DEVAM
Kızının yurda getirildiği haberini alan anne Atiye Dayan
ise haberi aldığında sevinçten bayıldı. Çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu söyleyen Atiye Dayan, "Elim, ayağım titriyor. Evladıma kavuşacağım. Kızım, güvenlik güçleri sayesinde kurtuldu. Devletimizin gücüyle, PKK'ya karşı bir zafer daha kazandık. Büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize, polislerimize ve ailelere teşekkür ediyorum. Minnettarım. Ama kızıma kavuştum diye nöbetten vazgeçecek değilim. Tüm anneler evlatlarına kavuşana kadar eyleme devam edeceğim" dedi.
MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADI
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde yaşayan Dayan ailesi, 11 yıl önce çocuklarını terörden korumak ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Van'a göç etmişti. Atiye Dayan, eşi başka bir kadınla evlenmek için evi terk edince, 6 çocuğuyla kalakaldı. Kızı Şilan örgüt tarafından kaçırıldı. Ama o mücadeleyi hiç bırakmadı.