"Lafzı ve ruhuyla sivil bir Anayasa yapıyoruz"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, darbe ruhunun sindiği anayasanın yerine lafzı ve ruhuyla sivil bir anayasa hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. Gül, "Mevcut anayasa bizi yeni yüzyıla taşıyamaz. Sivil bir anayasa yapmak siyasetin ev ödevidir" dedi.

Bakan Gül, yeni düzenleme ile vatandaşların gece yarısı otellerde veya havalimanlarında gözaltına alınması uygulamasına da son verileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ile birlikte Gaziantep'te Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen toplantıya katılan Bakan Gül burada yaptığı konuşmada ekonominin gelişmesi için hukukun önemine dikkat çekti. Bakan Gül, "Hukuki güvenlik ve ekonomik güvenlik iç içe geçen kavramlardır. Yani hukuki öngörülebilirlik, ekonomik öngörülebilirlik birbirinden ayırt edilemeyen kavramlardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimizin temel yaklaşımı da yine reform temelli, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Buradaki temel yaklaşımız da 'özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye' anlayışıdır. Bunu İnsan Hakları Eylem Planı'nda da ortaya koyduk; bunu kamuoyuyla ayrıca paylaşırız. Tüm bu hedeflerimizde bir temel bir amacımız var; Türkiye'nin daha da demokratik reforma, hukuki anlamda öngörülebilir, sorunlarını çözmüş olarak yoluna devam etmesidir. 4. Yargı Paketi de bu anlamda Meclisimizin gündemindedir" dedi.

Yeni reformları hazırlarken toplumun kesimleriyle oturup konuştuklarını söyleyen Gül, "Mesela Meclis gündeminde olan pakette özellikle adli kontrole ilişkin düzenlemeler var. Bir vatandaşımız yurtdışına çıkacak, adli kontrolü var. Bu ne zaman gündeme alınacak? Bir sınırı yoktu. Yeni pakette buna düzenleme getiriyoruz. Yurt dışına çıkışı belli sürelerle mahkeme tarafından kontrol etme zorunluluğu getiriliyor. Yine ifade almak amacıyla yazı geliyor; vatandaşın haberi yok. Otelde kapısını polis çalıyor, diyor ki 'senin mahkemeden yakalanman var'. Konu ne? İfadenin alınması mahkemeye çıkman gerekiyor. Gecenin üçünde ne yapacağım ben? Biz bilmeyiz. Karakolda bazen hafta sonu da gelince 2 gün kalıyor. Bu yeni düzenlemede buna da çözüm bulacak şekilde çalışmamız var. Vatandaş diyecek ki 'Şu tarihte mahkemeye geleceğim. Havalimanındayım, yurt dışına gideceğim. Bir hafta sonra geldiğimde ifade vereceğim' dediğinde serbest kalacak bir sistemi getiriyoruz. Yani vatandaşını otelde, havalimanında (ister işçi ister işveren olsun) mağdur edecek hangi uygulama varsa, toplumun ihtiyaç duyduğu tüm reformları yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Gül önemli bir uygulamanın daha müjdesini verdi. Gül'ün verdiği bilgilere göre paketteki çalışmalardan biri de yargı kararlarının kamuoyunun erişimine açılması. Bakan Gül, bununla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yargı Türk milleti adına karar veriyorsa, o mahkeme Ali için ne karar vermiş herkes görecek, Veli için ne karar vermiş herkes görecek. Özel ve kişisel bilgileri saklayacağız, muhafaza edeceğiz ve tüm mahkemelerin verdiği kararları Türk milletinin, kamuoyunun eleştirisine açık hale getireceğiz. Tüm bunların üzerinde çalışıyoruz. Bir ülkede hukukun üstünlüğü, hukukun öngürebilirliği orada ekonominin öngörülebilirliğiyle eşdeğerdir. Hukuk güçlü olacak, demokrasi güçlü olacak, o ülkede hem insanın hem de demokrasinin daha da gelişebilmesi için. Demokratik ortamı ve geliştirilebilir adalet sistemini aynı zamanda ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin de olmazsa olması bilmek gerekir. Dolayısıyla hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan genel yaklaşımlar. Bir ülkenin gelişmişliği insan hak ve özgürlüğüne vermiş olduğu önem ve değerle ölçülür. Dolayısıyla ölçü anayasadır. Anayasaya bakarsanız o ülkedeki insanın hakkı, onuru ne kadar korunmuş, ne şekilde dikkate alınmış onu ölçebilirsiniz. Buradaki temel ölçü de işte ülkemizin hedefi olan yeni ve sivil bir anayasa hedefidir. Lafzı ve ruhuyla siviller tarafından hazırlanmış bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır. Darbenin ruhunun sindiği bu anayasa Türkiye'yi 2023'lere, Türkiye'nin yeni yüzyılına taşımaktan uzaktır. Bu amaçla anayasanın ruhunu sivilleştiren, insanımızın haklarını, onurunu daha da koruyan, demokrasiyi geliştiren bir anayasa siyasetin önündeki bir ev ödevidir. Bunun da hayata geçeceğine inanıyoruz."