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Giriş Tarihi: 25.6.2021 19:38 Son Güncelleme: 25.6.2021 20:32

Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması! 10 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması! 10 kent için sarı kodlu uyarı

Son Dakika Haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz bölgelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, meteoroloji 10 için sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Son Dakika Haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yarın (26.06.2021) Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Ülke genelinde hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

10 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Sinop, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Ankara, Çankırı, Çorum.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren doğusu ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Trakya kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 23°C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği

KIRKLARELİ 22°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

KOCAELİ 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 27°C, 35°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 24°C, 37°C

Az bulutlu

MUĞLA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 27°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 15°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 13°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

SAMSUN 20°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri ile zamanla il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 28°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması! 10 kent için sarı kodlu uyarı
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