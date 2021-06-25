Reuters'ın algı operasyonuna tepki yağdı: Eyfel'in altında fareli çöplükte yiyecek arayan insanların da fotoğrafı çekilebilir...

"EYFEL'İN ALTINDA FARELİ ÇÖPLÜKTE YİYECEK ARAYAN İNSANLARIN DA FOTOĞRAFI ÇEKİLEBİLİR"

İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı da paylaşılan fotoğraftaki mesajın aslında Türkiye içine değil, yurt dışına yönelik olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gelişmekte olan, büyüyen bir ülke olduğunu belirten Çataklı, "Burada insanlara şu söyleniyor; 'Sizin ümit olarak bağlandığınız veya gelecekteki hedef olarak gördüğünüz Türkiye aslında gerçekte bu.' Bu fotoğrafı vermeye çalışıyorlar. Fransa'daki fotoğraf, 'balayını yarım bırakan çift devam ettiriyor' şeklinde ama hemen Eyfel'in altında, bizzat gördüğüm için söyleyeyim, fareli çöplükte yiyecek arayan insanların veya Almanya'da çöplükten şişeleri toplayıp parasını almaya çalışanların da fotoğrafı çekilebilir. Türkiye'dekinin verilme sebebi tamamen tek taraflı. Bu sadece İngiliz medyasıyla da alakalı değil. Alman, Avrupa medyasında da sıklıkla görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çataklı, "Bu haberleri yapanlar Reuters'ın Türkiye'de çalışan Türk vatandaşları. Bu da acı bir şey. Türkiye'de doğup büyümüş ve şu anda orada çalışan bir şekilde AK Parti karşıtlığı da olabilir ya da Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığından kaynaklı olabilir. Bunları dünyaya bu şekilde empoze etmeye çalışıyorlar ve bunları özellikle seçiyorlar." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İMAJINI KÖTÜLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkan Yardımcısı Kemal Gümüş ise Reuters'ın yayınladığı fotoğrafı "kara propaganda" olarak nitelendirdi.

Salgında en başarılı 10 ülke arasında yer alan Türkiye'nin imajını, başarısını gölgelemek için Reuters'ın böyle bir algı çalışmasına imza attığını söyleyen Gümüş, bunun ilk olmadığını belirtti.

Reuters'ın Türkiye karşıtlığının propaganda boyutunun terörle mücadelede de görüldüğünü anlatan Gümüş, "Özellikle turizm sektörünün açıldığı, Türkiye'ye yurt dışından birçok turistin güvenli bulduğu için gelmeye çalıştığı bir dönemde bu kötü imajlarla Türkiye'ye bir şekilde düşmanlık besliyor ve dijital alanda da kara propaganda yaparak Türkiye'nin imajını kötülemeye çalışıyor. Bu iyi niyetli habercilikle izah edilemeyecek bir durum. Apaçık şekilde düşmanlık, art niyet söz konusu. O yüzden UMED olarak da Reuters'ın Türkiye'yi propagandasını şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesini yaptı.