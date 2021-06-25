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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...
Giriş Tarihi: 25.6.2021 09:49 Son Güncelleme: 25.6.2021 09:53

Son dakika: Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

Son dakika: Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...

Son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 3 ilde 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, HTS analiz raporlarına göre ByLock kullandıkları tespit edilen 5'i halen görevde bulunan öğretmen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 3 ilde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

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Son dakika: Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var...
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