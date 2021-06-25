Son dakika: Ankesör sapığı şoku! Hayattan bezdirdi

Son dakika... İstanbul Beykoz'da "cinsel taciz" suçlamasıyla mahkemelik olan iki adam arasındaki husumet, bitmek bilmedi. Evli ve 3 çocuk babası S.A. ile emekli I.A. arasında süregelen gerginlik, davanın ardından da devam etti. Öyle ki S.A. yaşadığı semti bile değiştirdi. Bu kez de 65 yaşındaki I.A. husumetli olduğu S.A.'yı defalarca ankesörlü telefondan arayıp rahatsızlık etmeye başladı.