SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: İşte aşılama oranı en yüksek 10 il

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanma süreciyle ilgili önemli bir mesaj verirken aşılanma oranı en yüksek illeri de paylaştı.
EN ETKİLİ YOL AŞI
Bakan Koca "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." dedi.
İşte Koca'nın paylaştığı tablodaki o illler!
AŞILAMA HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 24 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 30 milyon 767 bin 773, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 714 bin 554 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 45 milyon 482 bin 327'ye yükseldi.
SON 24 SAATİN TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 498 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 752 oldu, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi. Test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, vefat sayısı 49 bin 417 oldu.