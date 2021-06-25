SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: İşte aşılama oranı en yüksek 10 il





Ağır hasta sayısı 752 oldu, 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 254 bin 708'e yükseldi. Test sayısı 59 milyon 444 bin 650'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248, vefat sayısı 49 bin 417 oldu.