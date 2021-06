Son dakika haberler: Başkan Erdoğan: Seçimin tarihi Haziran 2023

AK PARTİ'Yİ MİLLET KURMUŞTUR, YEGANE SAHİBİ MİLLETTİR

Gelecek nesillere daha büyük bir güçlü bir Türkiye bırakabilmek için her birimizin bu kutlu davanın neferi olduğunu benimsemeliyiz. AK Parti'yi millet kurmuştur. Ana kademe, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız bir aradayız. Hedefimiz önce bu ülkenin 84 milyon vatandaşının her birinin gönlünü fethetmektir. Vaktimizi ve enerjimizi sadece bu doğrultudaki çalışmalarımızı daha iyi getirmek için çalışacağız. En önemli görev teşkilatlarımıza düşüyor. Her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması boşuna değildir. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven AK Parti'yi seviyor, Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor. Hep dik durduk ve dik durmaya da devam edeceğiz.

Milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, neyi ne için yaptığını gayet iyi biliyor. Biz birbirimize sevgimizi, saygımızı kaybetmezsek bunların hiçbiri netice vermez. Hatay'ın bir dayanışma sergileyeceğine inanıyorum.