SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj: Türkiye Cumhuriyeti hep yanınızda olacak

Son Dakika Haberi... Yarın milyonlarca öğrenci eğitim hayatlarındaki geleceklerini etkileyecek olan YKS sınavına girecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
"GELECEĞE ATILAN GÜZEL BİR ADIM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"
Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, YKS 2021'in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HEP YANINIZDA OLACAK"
Başkan Erdoğan açıklamasının devamında ise gençlere önemli bir mesaj verdi ve "Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin" dedi.