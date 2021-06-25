SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj: Türkiye Cumhuriyeti hep yanınızda olacak

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ HEP YANINIZDA OLACAK"

Başkan Erdoğan açıklamasının devamında ise gençlere önemli bir mesaj verdi ve "Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin" dedi.