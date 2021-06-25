Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina Mutabakatı açıklaması

Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Atina Mutabatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Mutabakata bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı bir şekilde izlemememiz beklenmemelidir." dedi.

BERLİN KONFERANSI

Libya konulu Berlin Konferansı'na değinen Tanju Bilgiç, "Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın bölgesel ve uluslararası platformlarda gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.

SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK YARDIM PAKETİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni yardım paketine ilişkin, "Çok boyutlu bir konu olan göç konusu yalnızca maddi boyuta indirgenemez. Bu sadece 'Biz size para verelim siz göçmenleri engelleyin' anlayışıyla yerine getirilecek bir husus değil." dedi.