Son Dakika: Hangi bölgeler tehlike altında? Bingöl depremi sonrası Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den önemli açıklamalar

Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem; Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Tunceli ve Malatya'dan da hissedildi. Can kaybının yaşanmadığı depremde, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı iki köyde iki ev yıkıldı.
"BU BÖLGE DEPREM AÇISINDAN AKTİF BİR BÖLGEDİR"
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, A Haber ekranlarında Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı olmak üzere iki önemli fay hattı bulunduğunu söyleyen Okan Tüysüz, "Bu iki fay tarih boyunca Türkiye'de en yıkıcı depremleri üretmiş olan faylardır. Bu iki fay Bingöl Karlıova'da birleşiyor. Karlıova'da bu iki fayın birleştiği noktadan batıya doğru üçgen şeklinde bir alan vardır. Bunun içerisinde de faylar bulunuyor. Deprem bu noktada meydana geldi. Karlıova'ya 60-70 kilometre mesafede meydana geldi. Sadece Kıği bölgesine özel olarak 1950 yılında 5.5, 1957 yılında 5.1, 1968'de 5.1, 1995'te 5.7 büyüklüğünde depremleri sayabiliriz. Bunlardan çok daha önemlisi 1 Mayıs 2003 tarihinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O gün meydana gelen deprem, bugünkü depremin meydana geldiği bölgeye yaklaşık 20 kilometre mesafedeydi. Burada 176 can kaybı oldu. Yatılı bir okul yıkıldı. Sadece 84 can kaybı bu okulun yatakhanesinde meydana gelmişti." ifadelerini kullandı.
Söz konusu bölge deprem üretimi açısından son derece aktif bir bölge olduğuna dikkat çeken Tüysüz, "Bir kuralımız vardır; bir bölgede geçmişte depremler olmuşsa gelecekte de aynı yerlerde ve büyüklükte deprem olma olasılığı yüksektir. Bu bölge deprem açısından aktif bir bölgedir. Geçmişte depremler olmuştur, gelecekte de olması oldukça yüksektir." ifadelerini kullandı.
Hangi bölgeler tehlike altında? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den A Haber'de önemli açıklamalar | Video
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, şu ifadeleri kullandı:
EN FAZLA TEHDİT VE TEHLİKE İÇEREN FAY NERESİ? HANGİ BÖLGELER TEHLİKE ALTINDA OLABİLİR?
"5.2 veya 5.3 büyüklüğündeki bir depremin 4.3 ve 4.5'e varacak olan artçıları olabilir. Eğer deprem bölgesinde hasar görmüş yapılar varsa bunlar incelenmeden içerisine girilmemesi gerekiyor. Çünkü ilerleyen süreçte meydana gelebilecek bir depremde, bu yapıdaki hasarlar artabilir. 4'ün biraz üzerindeki depremlerde hasar yaratabilecek depremlerdir. Bu açıdan dikkat etmemiz gerekiyor.
Türkiye bir deprem ülkesi. Şu an haritada gösterilen kırmızı yerler; Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı, Ege ve Ölüdeniz fayı hatları. Kıpkırmızı ile gösterilmişler. Bu haritada kırmızı olan yerler, deprem tehlikesinin yüksek olduğu yerler. Bu depremin olduğu yerin hemen yakınında, Erzincan ile Karlıova arasında Yedisu Segmenti dediğimiz, Yedisu ilçesinden geçen bir fay vardır. 1784 yılından beri deprem üretmemiştir. Eğer bir fay ne kadar uzun süre deprem üretmemişse, o kadar büyük deprem üretme potansiyeli vardır.
Yedisu Segmenti, buraya yakınlığı açısından da Kuzey Anadolu Fayı üzerinde kırılmamış iki yerden bir tanesi olması nedeniyle de önemli bir bölgedir. Yedisu'da olabilecek bir deprem, 7'nin üzerine çıkabilecek bir depremdir. Fayın böyle bir potansiyeli vardır. Bunun dışında Marmara'yı zaten hep konuşuyoruz. Marmara'da bir deprem beklentimiz var. Doğu Anadolu Fayı da hareketli. Elazığ depremini yaşadık. Oldukça fazla can kaybı ve hasar verdik. O fayın aktivitesi günümüzde hala sürüyor.
Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'nin herhangi bir noktasında 5 büyüklüğünde bir deprem olması bizler için şaşırtıcı değil."Son dakika haberi: Bingöl ve Elazığ'da çok şiddetli deprem! AFAD duyurdu... Diyarbakır, Erzincan, Erzurum Tunceli ve Malatya'dan da hissedildi