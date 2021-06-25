Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması: Asıl program o tarihte başlayacak...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen ve çocukların daha mutlu olacağı ortamlar hazırlamayı amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın okula severek gitmesi yine arzularımız arasında. Bütün bunları yaparken istiyoruz ki çocuklarımız sanat, spor, kültür, bilim anlamında çok daha iyi yetişsinler, daha donanımlı olsunlar." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bartın'a gelen Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret etti. Vali Sinan Güner ile görüşen Selçuk'a, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Valilik ziyaretinin ardından Bartın Belediyesine geçen Selçuk, burada Belediye Başkanı Cemal Akın ile görüştü.

Makamda basına kapalı gerçekleşen ziyarette Selçuk, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni"ne katılan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin daha iyi eğitim görebilmeleri için el birliğiyle projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Selçuk, bilimsel kimliği, disipliniyle öne çıkmış üstat Fuat Sezgin'in adına okul açmakla çocuklara bir vizyon, hedef ve rol model gösterildiğine işaret etti.