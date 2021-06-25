Son dakika: Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 4,32 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 25, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 49.94 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 25.06.2021, 12:21:08 TSİ
Enlem : 36.2671 N
Boylam : 27.1395 E
Derinlik : 4.32 km
Detay : https://t.co/uwU38gc3UT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi