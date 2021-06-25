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Giriş Tarihi: 25.6.2021 12:48 Son Güncelleme: 25.6.2021 12:50

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 4,32 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD, depreme dair verileri paylaştı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.21'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 4,32 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Son dakika: Muğla'da korkutan deprem!
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