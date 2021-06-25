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Giriş Tarihi: 25.6.2021 13:53 Son Güncelleme: 25.6.2021 13:54

Tekirdağ'da sahte içki faciası: 11 kişi yoğun bakımda!

DHA
Tekirdağ'da sahte içki faciası: 11 kişi yoğun bakımda!

Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen 11 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kişinin entübe edildiği açıklandı. Polis ilçede operasyon başlattı...

Çorlu'da gece yarısından itibaren devlet hastanesine, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle gelenler oldu. Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi ve diğer bölgelerde oturan 5 kişi de hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan bu kişilerin sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 11 kişiden 4'ü, entübe edildi.

İlçede sahte içkiden zehirlenmeler nedeniyle polis, kapsamlı operasyon başlattı. Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, 1 şüpheliden pet şişede satın aldığı rakıdan zehirlendiği belirtildi.

Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı satıldığı iddia edilen büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi. İş yeri sahibi K.U. kaçarken, eşi N.U. gözaltına alındı. Polis, ilçede sahte içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

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Tekirdağ'da sahte içki faciası: 11 kişi yoğun bakımda!
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