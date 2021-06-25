Tekirdağ'da sahte içki faciası: 11 kişi yoğun bakımda!

Çorlu'da gece yarısından itibaren devlet hastanesine, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle gelenler oldu. Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi ve diğer bölgelerde oturan 5 kişi de hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan bu kişilerin sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan 11 kişiden 4'ü, entübe edildi.