Türkiye’nin doğalgazı Ertuğrul Gazi gemisinden

Türk bayrağına sahip ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olma özelliği taşıyan Ertuğrul Gazi gemisi, doğalgaz şebekesine günlük 28 milyon metreküp gaz basabilecek. Söz konusu kapasite, Türkiye
'de sisteme verilebilen günlük toplam doğalgaz kapasitesinin yüzde 8.2'sini oluşturuyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
'ye (BOTAŞ
) ait Hatay
Dörtyol Terminali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün faaliyete başlayacak Ertuğrul Gazi, BOTAŞ'ın işleteceği ilk FSRU tesisi olacak. Ertuğrul Gazi gemisi, günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Türkiye'de sisteme verilebilen günlük doğalgaz kapasitesinin yüzde 8.2'sini karşılayabilecek. Nisanda Hatay'a ulaşan geminin toplam doğalgaz depolama kapasitesi ise 108 milyon standart metreküp seviyesinde bulunuyor. Uzunluğu 295, genişliği 46, yüksekliği 63 metre olan Ertuğrul Gazi'nin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Ertuğrul Gazi FSRU Tesisi'nin tek başına Hatay ve Osmaniye
'deki konutların 1 yıllık ihtiyacını karşılayabileceğini söylemişti.