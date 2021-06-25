Yasa dışı bahis operasyonunda çarpıcı detaylar! Valizden çıkan 5 milyona 'kuyumcu' savunması

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı bahis operasyonunda 3 valizde 5 milyon nakit para ile yakalanan örgüt elebaşı Saltuk Buğra K.'nın da aralarında bulunduğu 59 kişinin soruşturması tamamlandı. Valizlerde bulunan paranın bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtilen soruşturma kapsamında örgüt lideri hakkında 27 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Daha önce de bankamatiklerdeki açığı bularak hesaplarına 9 milyon aktardığı belirlenen örgüt lideri, ifadesinde kuyumcu olduğunu öne sürerek yakalanan parayı altından kazandığını söyledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçtiğimiz Aralık ayında sanal ortamda yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edilmesi üzerine harekete geçilerek Ankara, İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt'ta belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Örgüt elebaşı Saltık Buğra K. ile örgüt yöneticileri S.T. ve H.E kullandıkları lüks araçlarda gözaltına alınırken, araçlarda yapılan aramada 3 valizde yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyon lira nakit, değerli maden ve kıymetli evrak ele geçirilmişti.

BUGÜNE KADAR ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR



Örgüt elebaşı Saltık Buğra K. ve yöneticilerinin kullandıkları lüks araçta ele geçirilen 3 valiz içerisindeki 5 milyon TL nakit paranın bugüne kadar yasadışı bahis operasyonlarında ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi. Örgüt lideri Saltık Buğra K.'nın talimatı ile kuyumculuk ve toptan beyaz eşya firmaları kurulduğu, yasadışı bahis sitelerinden gelen paraların şirket giderleri olarak gösterildiği ve para çekmek için yanına iki koruma alarak hareket ettiği belirlendi. Araçta beraber yakalandığı H.E, ayda 3 bin TL karşılığı Saltık Buğra K.'nın yanında getir götür işlerine baktığını, olay günü hep beraber Ankara'ya geldiklerini, iki veya üç valiz verip tanımadığı bir kişiden iki valiz aldıklarını söyledi. H.E'nin dijital dokümanlarında yapılan incelemede illegal bir bahis sitesinin yönetici bilgileri olduğu ve siteye ait komisyon raporlarını Saltık Buğra K.'ya gönderdiği tespit edildi.

NAYLON ŞİRKET ÜZERİNDEN DOLANDIRMIŞLAR



Çok sayıda yasadışı bahis sitesinde para transferini yöneten Saltuk Buğra K.'nin bahis sitelerinde üçüncü şahısların banka ve hesap bilgilerini kullanarak işlem yaptığı belirlendi. Örgüt adına çalışan kişilerine önce kendi üstlerine hesap açtıkları ardından tanıdıklarının da üstüne hesap açarak işlem yaptıkları, topladıkları banka hesapları ve kartlarını kendilerinden üst örgüt üyelerine verdikleri, sonrasında örgütün güvenini kazanınca üst görevler alarak bu defa banka kartlarıyla ATM'den para çekmeye başladıkları, paraları da örgüt lideri Saltuk Buğra K.'ye verdikleri belirlendi. A. D.'nin tutuklanması üzerine örgütün yapısını deşifre olduğu belirtilerek Saltuk Buğra K.'nin talimatı ile A.Y., R.Y ve M. Y.'nin kendilerini kenara çekerek çeşitli şahıslar üzerine beyaz eşya ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösterecekmiş gibi şirketler kurdukları kaydedildi. Bu şirketler adına kendileri ve altlarındaki şahıslara vekalet çıkarttırdıkları, şirketlerin çoğunun bir masa sandalyeden ibaret apartman katlarında adreslerinin bulunduğu, hatta bu adreslerin bazı odalarını üçüncü şahıslara kiraya verdikleri, açılmış olan şirketler adına sanal pos alarak bunları internet bahis sitelerine yerleştirdikleri belirlendi.

'KUYUMCUYUM ALTINDAN KAZANDIM'



Örgüt elebaşı Saltık Buğra K., olay günü aracında ele geçirilen 5 milyon liraya ilişkin verdiği ifadesinde, "Kuyumculuk işi yapıyorum. Bu paraları da altın karşılığında elde ettim. Ankara'ya 5 milyon liralık altın getirdim. Bunun da parasını M.B isimli şahıstan aldım. Yasadışı bahis oynatmadım" dedi.

9 MİLYON LİRALIK VURGUNUN DA LİDERİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt lideri Saltık Buğra K., araçta yakalanan örgüt yöneticileri S.T ve H.E.'nin de aralarında bulunduğu örgütte faaliyet gösteren ve naylon şirket kuran 59 kişi hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüt üyeliği', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', '7258 Sayılı Yasanın 5.a Maddesine Muhalefet', 'Banka hesaplarını bilgi vermeksizin kullandırmak' iddianame hazırlandı. Hakkında 27 yıl hapis cezası ile 30 bin güne kadar adli para cezası istenen Saltuk Buğra K'nın 2017'de bankaların ATM'lerinde sistem açığı bularak hesaplarına 9 milyon lira aktaran çetenin de lideri olduğu kaydedildi.