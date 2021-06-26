163 şüpheliye yakalama kararı

FETÖ'nün Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri
'ndeki yapılanmasına yönelik İzmir
merkezli operasyonda 128 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 40 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 113 kişi gözaltına alındı. 19'u Deniz Kuvvetleri
, 13'ü Kara Kuvvetleri, 46'sı Hava Kuvvetleri, 15'i Jandarma Genel Komutanlığı, 2'si de Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu, 3 albay, 2 yarbay, 3 binbaşı, 6 yüzbaşı, 15 üsteğmen, 3 teğmen, 57 astsubay, 6 uzman çavuş olan şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyonda şüphelilerden 58'i tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri belirlendi. 113 şüpheliden 27'si faydalı itirafçı olması nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. Soruşturmada 4 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı, mükerrer soruşturma ve delil durumu nedeniyle iptal edildi, 2 zanlının ise işlemleri sürüyor. Adliyeye sevk edilen 80 şüpheliden 6'sı ev hapsi olmak üzere, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 58'i ise tutuklandı. 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Diğer taraftan "Milli Eğitim" yapılanmasına yönelik Ankara
merkezli 3 ilde 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edirne
'de ise örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.