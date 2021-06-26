2024’te İzmir’de iktidar olacağız

AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi ve İzmir Koordinatörü Dora Kübra Yıldız, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ile Kadın Kolları Mahalle Başkanları katıldı. AK Parti İzmir İl AR-GE ve Eğitim Başkanı İbrahim Derici ise Kadın Kolları Mahalle Başkanlarına, eğitim semineri düzenledi.

İZMİR TAMAM İNŞALLAH

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yaptığı konuşmada ''İzmir'de; ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları ile birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Yapacak daha çok işimiz var. Hedefimiz ne? 2023 var. İnşallah hep beraber 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızı İzmir'de en yüksek oyla seçtireceğiz ve birinci parti olacağız. Tamam inşallah. Nedir 'Tamam İnşallah' biliyor musunuz? 1994 yılında, Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayıyken sloganımız buydu.

'Tamam inşallah' demiştik ve oldu. Arkasından da bu efsane hizmetlerin oluştuğu süreç başladı. 2023'te de 'Tamam inşallah' diyeceğiz. İzmir'den diyoruz. Çünkü, 2024'te İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti olacak inşallah. Mahalle Başkanlarımız çok önemli. Bizlerin uç beyleri. Görüyoruz, biliyoruz; kadın mahalle başkanlarımız özveri ile çalışıyorlar. Ve hedef koyduk önümüze. Ağustos sonu ya da Eylül başında Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'e gelecek. Cumhurbaşkanımızı hoş bir sürprizle karşılayalım. Geldiğinde, 'İzmir'de kısa sürede 50 bin üye yaptık' diyelim. Sizlerle birlikte üye yağacağız, dava ve yol arkadaşlarımızı kazanacağız. Bu bölge toplantıları davam edecek. Bizde pandemiden önce ana kademede mahalle toplantıları yapmıştık. Tekrar başlıyoruz. Kadın kollarımız öncülük etti. Çalışmalarınızdan ötürü hepinizi tebrik ediyorum.'' dedi.

DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, ''Siz mahalle başkanlarımızla beraber 2023'teki hedeflerimize daha güçlü adımlar atıyoruz. İnşallah Bütün mahallerimizde, mahalle başkanlarımızı ziyaret edeceğiz. Sizlerle birlikte Cumhurbaşkanımızın kadınlara verdiği değeri ev ev dolaşıp hep birlikte anlatacağız. 2023 ve 2024'te kadınlarımız ile birlikte daha güçlü adımlarla yürüyoruz'' dedi.

İZMİR'DE BİRİNCİ PARTİ OLACAĞIZ

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, ''İnşallah 2023'te; İzmir'de, AK Parti'yi birinci parti yapacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da en çok oyu hep birlikte aldıracağız. Biz siyasete dava olarak bakıyoruz. Ülkemiz için memleketimiz için siyaset gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bir dava olarak baktığımız sürece, bu davada görev alan herkes, en alt kademeden en üst kademeye eşit bir düzeydeyiz. Değerli kadınlarımızla birlikte 2002'den beri olduğu gibi çalışmaya devam edeceğiz ve hedeflerimizi birlikte gerçekleştireceğiz.'' dedi.

30 İLÇE

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise şunları söyledi; ''Allah'ın izniyle görüyoruz ki başta İzmir olmak üzere 30 ilçemizde 'tamam inşallah'. Heyecanınızı görüyoruz. Sizlerdeki bu heyecan, bu aşk olduğu sürece 2023 ve 2071 vizyonumuza da emin adımlarla gideriz. Aşkla yürüyen yorulmaz. Siz de bu aşk olduğu sürece, Rabbimin izni ile 7 düvelin karşısında Liderim Recep Tayyip Erdoğan ile beraber; 'one minute' demeye, 'Dünya 5'ten büyüktür' demeye devam edeceğiz.''

HER SEÇMENİMİZİN GÖNLÜNE GİRECEĞİZ

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise, ''Kadın Kolları olarak büyük bir maratondan çıktık. Önce ilçe kongreleri, ardından büyük bir coşkuyla İl Kongrelerimiz ve sonrasında da Genel Merkez kongrelerimizi gerçekleştirdik. Ve kadrolarımızı büyük bir titizlikle oluşturduk. Tüm teşkilatımızla çok büyük bir aileye mensubuz. Partimizin 19 yıllık bu sürecinde yetişmiş bir insan kaynağımız var. Ancak elbette esas dinamiklerimiz, esas yapı taşlarımız siz ilçe ve mahalle teşkilatlarımız. Mahallelerde ve ilçelerde çok iyi örgütlenmiş olan bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Bizi diri tutan bir teşkilat heyecanımız var. İnşallah bu heyecanımızı dalga dalga yayarak tüm mahalle ve sandık teşkilatlarımıza kadar ulaştıracağız. Ve hep ifade ettiğimiz bir şey var, bizler AK Parti kadroları olarak dinamik kadrolarız, kendini yenileyebilen ve yetiştiren kadrolarız. Geçmiş dönemlerde görev yapmış olan teşkilat mensuplarımızın da tecrübelerinden faydalanarak partimizi İzmir'de büyütmek, genişletmek, insan kaynağını yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik göstermeye devam edeceğiz. İzmir'de ortak paydası Türkiye olan herkesi kucaklayacağız, her kadınımızın kapısını çalacağız ve her seçmenimizin gönlüne gireceğiz inşallah.'' dedi.

ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

''Tüm ilçe ve mahalle teşkilatlarımızla birlikte merhamet ve sevgi dilini hakim kılarak, kadınlara umut vermeye, onların geleceğe umutla bakmalarını sağlamaya çalışacağız.'' Diyerek sözlerine devam eden Başkan Dilek Yıldız Büyükdağ, ''Bundan önce bu alanda pek çok çalışma yaptık. Şimdi de inşallah önümüzdeki ay 'Kadın Emeği Türkiye'nin istikbali' adı altında kadınlarımızla bir araya geleceğimiz bir programın hazırlığı içerisindeyiz. Bugüne kadar kadının güçlenmesi konusunda önemli adımlar attık. Kalkınmada, refahta birçok alanda kadına dokunan hizmetler yapıldı. Şimdi bunları tek tek kapı kapı dolaşarak anlatacağız, sizlerle anlatacağız. Ve bu hizmetlerin devam etmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duracağız.

Siyaset biz kadınlar için her zaman bir çözüm üretme sanatı olmuştur. Hep sonuca odaklı çalışan ekipler olduk. Hangi sorunla karşılaşırsak karşılaşalım en büyük motivasyon kaynağımız bu sorundan çıkış yolunu bulmak yani sonuç odaklı çalışmak olmalı. Bizler gönüllülük esasına dayalı çalışan ama işini büyük bir ciddiyetle, büyük bir disiplinle yapan kadrolarız. Kadın Kolları olarak; tüm mahallelerde yönetimlerini tamamlamak ve sandık kurullarımızı hızlı bir şekilde oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Üye çalışmalarında inşallah en yüksek üye sayısını kazandıracak geçen yıl sahip olduğumuz birinciliği tekrar devam ettireceğiz. Üretici girişimci kadınlarımızı her alanda destekleyeceğiz. Geçen ay itibariyle 13 ilçemizde kırsalda girişimci olmak isteyen yaklaşık 300 kadınımızı hem meslek sahibi yapmak hem de hibelerden yararlandırmak için öncü olduk. Vefa partisi olduğumuzdan hareketle önceki dönem görev almış olan teşkilat mensuplarımızı sürekli arayıp hal hatır soracağız. İl ve ilçelerimizde eylem planlarımızı oluşturarak inşallah 1 yıllık ve 2 yıllık eylem planlarımızı tamamlıyoruz. Kadınların farklı alanlarda eğitimine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'' dedi.