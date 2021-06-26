Adil Öksüz’ü saklayanlara 22.5 yıla kadar hapis cezası

FETÖ'NÜN 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün İstanbul
'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Rüştü Karakaya
'yı 22 yıl 6 ay, sanık Zafer Çay
'ı ise 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, sanık Alper Karabulut
'a 12 yıl 6 ay, sanık Ali Sami Yıldırım
'a ise 5 yıl hapis cezası verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Cihat Yıldız'ın dosyası ise ayrıldı.