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Giriş Tarihi: 26.6.2021

Adil Öksüz’ü saklayanlara 22.5 yıla kadar hapis cezası

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
FETÖ'NÜN 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Rüştü Karakaya'yı 22 yıl 6 ay, sanık Zafer Çay'ı ise 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, sanık Alper Karabulut'a 12 yıl 6 ay, sanık Ali Sami Yıldırım'a ise 5 yıl hapis cezası verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Cihat Yıldız'ın dosyası ise ayrıldı.
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Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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Adil Öksüz’ü saklayanlara 22.5 yıla kadar hapis cezası
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