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Giriş Tarihi: 26.6.2021 17:00

Afrin’de bombalı araç patlatıldı: 3 ölü 3 yaralı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Afrin’de bombalı araç patlatıldı: 3 ölü 3 yaralı

Afrin’de meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Zeytindalı Harekatı bölgesinde bombalı araç patlatıldı. Afrin Merkez Eşrefiye Mahallesinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişide yaralandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, patlama ilgili geniş çapta tahkikat başlatıldığını belirterek, "Afrin Merkez Eşrefiye Mahallesinde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde; 3 şahsın hayatını kaybettiği, 3 şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." dedi.

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Afrin’de bombalı araç patlatıldı: 3 ölü 3 yaralı
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