Afrin’de bombalı araç patlatıldı: 3 ölü 3 yaralı

Zeytindalı Harekatı bölgesinde bombalı araç patlatıldı. Afrin Merkez Eşrefiye Mahallesinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. 3 kişide yaralandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, patlama ilgili geniş çapta tahkikat başlatıldığını belirterek, "Afrin Merkez Eşrefiye Mahallesinde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde; 3 şahsın hayatını kaybettiği, 3 şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." dedi.