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Giriş Tarihi: 26.6.2021 15:07

AK Parti gençlik kollarından Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
AK Parti gençlik kollarından Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti sürüyor. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadri İnan beraberindeki milletvekilleri ve partililerle birlikte Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti 663'üncü gününe girdi. Annelere destek kapsamında, AK Parti Gençlik Kolları aileleri ziyaret etti. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadri İnan, milletvekilleri ve partililer sıcak havaya rağmen il binası önünde evlat nöbetini sürdüren anneleri ziyaret ederek, annelerin eylemine sonuna kadar destek olduklarını söylediler. Evlat nöbeti tutan ailelerle tek tek görüşen Başkan İnan, üzerlerine düşen her türlü görevi fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını söyledi. Aileler ise İnan'a kendilerine destek verdikleri için teşekkür ederek, HDP'den çocuklarını alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

EYLEME KATILIM SÜRÜYOR

Öte yandan, şuana kadar 26 kişinin evladına kavuştuğu oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbetine bir annenin daha katılımıyla sayı 232'ye yükseldi.

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AK Parti gençlik kollarından Diyarbakır annelerine destek ziyareti
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