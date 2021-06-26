Asi Nehri’nin çalılıklarında silah bulundu

Hatay'da iki adet makineli tabanca ile iki adet susturucu ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı Hacıpaşa mahallesinde ki askeri yasak bölge içerisinden kaçak silah getirileceği ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine Hacıpaşa Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ortak yapılan operasyonda üçağaç mevkiindeki asi nehri kenarında yapılan aramada, çalılık alana bırakılan paket içerisinde 2 adet makineli tabanca ile 2 adet susturucu ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.