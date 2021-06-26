Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BİN 986 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte bin 986 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 766 bin 315'e ulaştığı bildirildi.

33 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte 33 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 939'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 389'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 190 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 51 milyon 662 bin 96 kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 33 milyon 139 bin 912'sine tek doz, 20 milyon 678 bin 609'una ise iki doz aşı yapıldı.