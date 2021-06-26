Genç çift toprağa, 15 aylık çocukları babaanneye verildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde köy evinde ölü bulunan 1,5 yıllık evli 25 yaşındaki Kader Tüzün ve 27 yaşındaki eşi Ahmet Ali Tüzün toprağa verildi. Köseçobanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kesik Mevkiinde keçi besleyerek geçimini sağlayan geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen 1 çocuk sahibi Ahmet Ali ve Kader Tüzün çiftinden haber alamayan komşuları sabah saatlerinde durumu yakınlarına bildirdi.

Kapıyı açarak içeri giren yakınları Ahmet Ali Tüzün'ü tüfekle vurulmuş, Kader Tüzün'ü ise iple asılı, 15 aylık bebeği ise yatağında yatar vaziyette buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan çiftin cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Gülnar ilçesine götürüldü. Ahmet Ali Tüzün Alanboğaz Mahallesi'nde, eşi Kader Tüzün ise Kuskan Mahallesi'nde toprağa verildi.Tüzün çiftinin 15 aylık bebekleri Ali'nin olay sırasında yatağında uyuduğu ve ekipler tarafından babaannesine teslim edildiği öğrenildi.