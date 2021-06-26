Hizmetleri beğendiler HDP’den AK Parti’ye geçtiler

Diyarbakır
'ın Karacadağ
bölgesinde daha önce HDP'ye oy veren köylüler, AK Partili Bağlar
belediyesinin hizmetleri nedeniyle AK Parti
'ye geçti. AK Parti'ye geçen köylüler, elleri nde Türk bayrakları ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu
'nu karşıladı. Bölgede AK Partili belediye ile kayyum belediyeler tarafından yapılan hizmetleri gören bölge insanı, siyasi tercihini de 'hizmet siyaseti'nden yana kullanmaya başladı. Yıllardır HDP'ye oy veren köylere, AK Partili belediyeden aldıkları hizmet nedeniyle partilerini de değiştiriyor. Diyarbakır AK Partili Bağlar ilçe
sınırlarında yer alan Sakallı
kırsal mahallesi HDP'den AK Parti'ye geçti. Daha önce HDP'ye destek veren Karacadağ bölgesinde daha köy olan 1500 nüfuslu Sakallı Mahallesi sakinleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ederek Türk bayrakları eşliğinde düzenlenen törenle AK Parti rozetlerini taktı. 1900 rakımlı Karacadağ'ın eteklerinde düzenlenen etkinliğe AK Parti milletvekilleri katıldı. Sakallı Mahallesi Muhtarı Hasan Kurt, "20 yılda yapılamayan hizmetlere 27 ayda kavuştuk" dedi.