HKÜ’den büyük teknoloji hamlesi





FİKİRDEN ÜRÜNE GİRİŞİMCİ VE KOBİ'LERE UÇTAN UCA HİZMET

HKÜ bünyesindeki araştırmacı ve girişimciler ile KOBİ'lere mekanik ve dijital prototipleme cihazları ile fikirlerini tasarıma, tasarımlarını fiziksel ürünlere dönüştürme imkânı sağlayan Kalyon Garaj, HKÜ'nün; KALİTTO Teknoloji Transfer Ofisi, Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Laboratuvarı, Enerji Laboratuvarı, Kuluçka Merkezi ve Gaziantep OSB Teknokent'i ile entegre hareket ediyor. Girişimci ve KOBİ'lere uçtan uca hizmet veren Kalyon Garaj, teknolojik bir iş fikri ile başvuran tüm girişimcilere; fikrin projelendirilmesi, iş planının hazırlanması, çekirdek fon temini, ürünün prototiplenmesi ve ticarileştirilmesi dâhil tüm aşamalarında destek verebiliyor.





"ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN EN GÜZEL ESERLERİNDEN BİRİ KALYON GARAJ"

Gaziantep, üreten bir şehir olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Şehrimizdeki ekonominin daha katma değerli hale gelmesinin yolu sanayi ile üniversitelerin iş birliğinden geçiyor. Bunun en güzel eserlerinden biri olan Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, şehrimize ayrı bir hava getirdi. Kalyon Garaj; iş fikri olan öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın danışmanlık almalarını sağlayacak güzel bir tesis. Kalyon Garaj'ın sadece Gaziantep'e değil çok kısa zamanda tüm bölgeye hizmet edebilecek duruma geleceğine gönülden inanıyorum. Katma değere giden yol buradan geçiyor. Merkezimiz, ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.