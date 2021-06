İl Yöneticileri deprem bölgesini ziyaret etti

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Milletvekilli Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifogulları ve kamu kurum müdürleri, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayır köyüne giderek incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Elazığ Valisi Erkaya Yırık, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 5.2 büyüklüğündeki depremden Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayır, Çelebi, Sarıhan, Yeşildere ve Çan köylerinin etkilendiğini, depremin olduğu ilk andan itibaren 20 kişilik AFAD arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.



HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Depremde can kaybı olmadığını söyleyen Vali Yırık, bayılma, burkulma gibi, sağlık durumu ağır olmayan 5 vakanın olduğunu kaydetti.

Depremden hemen sonra Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelinin hasar tespit çalışması yürüttüğünü aktaran Vali Yırık, "Depremin etkisiyle yıkılan ev olup olmadığıyla ilgili arkadaşlarımız, çevre ve şehircilik il müdürlüğü personelimiz sabah saat 7'den itibaren 10 kişiden oluşan 5 ekiple birlikte ön hasar hasar tespit çalışmalarına başladılar. Bugün geldiğimiz noktada hamdolsun ciddi bir şekilde hasarın olmadığını buradan ifade edebiliriz ama ağır hasarlı olan ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza da inşallah bundan sonraki süreçte devletimiz tarafından her türlü yardım yapılacaktır" dedi.



DEVLETİMİZ EN GÜZELİNİ ORTAYA KOYDU



24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem neticesinde bir tecrübenin geliştiğini ifade eden Vali Yırık, şöyle konuştu: "Bundan da hareketle afetleri yönetme konusunda hamdolsun Elazığ'da devletimiz her zaman en güzelini ortaya koydu. Biliyorsunuz 24 Ocak depremi öncesinde de 21 bin konut vatandaşlarımız için inşaatlarımız devam ediyor. Üçte ikisini zaten teslim ettik. Devletimiz ilk reaksiyonu etkili bir şekilde burada da göstermiş oldu. Malumunuz akşam olan deprem neticesinde vatandaşlarımızın ihtiyacı olabilecek çadır ve iaşe gibi ihtiyaçları da akşam itibariyle bu köylerimize yönlendirildi ve Karakoçan kaymakamımız yine ilçe yöneticilerimiz, arkadaşlarımız, muhtarlarımız vatandaşlarımızla sürekli irtibat halinde kalarak durumlarını tahkik ettiler. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan gerek çadır olsun gerekse diğer hususlar olsun kamu kurumlarımız tarafından temin ediliyor. bundan sonraki süreci zaten kamu kurumlarımız devam ettirecek."



DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜDÜR



Depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini de ileten Vali Yırık; "Şu bir gerçek ki vatandaşımız, devlet depremden mütevellit mağdur pozisyonda değil hamdolsun. Ben ilin valisi olarak milletvekillerimizle , belediye başkanımızla birlikte ve kamu kurum müdürleriyle Kuşbayır köyündeyiz. Muhtarım da burada. Vatandaşlarımız da yine bizimle birlikte. Hallerini, durumlarını sormak ve geçmiş olsun demek için buraya geldik. Devletimiz çok güçlü bir devlettir. Vatandaşlarımıza yine muhtarımızın vasıtasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın selamı getirdim. Sayın bakanımızın geçmiş olsun dileklerini getirdim. Tekrar geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Allah bir daha vermesin böyle bir afeti."