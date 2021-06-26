Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Karabük’te bir köy karantinaya alındı
Giriş Tarihi: 26.6.2021 19:56 Son Güncelleme: 26.6.2021 19:56

Karabük’te bir köy karantinaya alındı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY

Karabük’te Boyalı köyünde birden fazla Covid-19 vakasının görülmesi üzerine köy karantinaya alındı.

Ovacık ilçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karara göre; "Ovacık'ın Boyalı köyünde birden fazla Covid-19 vakası görüldüğünden, tüm hane halkını kapsayacak şekilde 4 hane, 26 Haziran tarihi itibari ile 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Karantinaya alınan toplamda 12 kişiden oluşan 4 ayrı ev halkının karantina süresince evlerinden ve köyden çıkılmaması, tedavilerinin evlerinde devam edeceği, ihtiyaçlarının ise vefa destek grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi. Ayrıca bu süre içinde köy halkının bir araya gelmesinin engellenmesi amacıyla toplantı, semt pazarı, hayvan pazarı, düğün ve cenaze gibi tüm etkinliklerin yasaklanmasına karar verildi" denildi.
Öte yandan virüs ne şekilde köy halkına bulaştığı araştırılıyor.

Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük’te bir köy karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA