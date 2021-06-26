Karabük’te bir köy karantinaya alındı

Ovacık ilçe Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karara göre; "Ovacık'ın Boyalı köyünde birden fazla Covid-19 vakası görüldüğünden, tüm hane halkını kapsayacak şekilde 4 hane, 26 Haziran tarihi itibari ile 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Karantinaya alınan toplamda 12 kişiden oluşan 4 ayrı ev halkının karantina süresince evlerinden ve köyden çıkılmaması, tedavilerinin evlerinde devam edeceği, ihtiyaçlarının ise vefa destek grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi. Ayrıca bu süre içinde köy halkının bir araya gelmesinin engellenmesi amacıyla toplantı, semt pazarı, hayvan pazarı, düğün ve cenaze gibi tüm etkinliklerin yasaklanmasına karar verildi" denildi.

Öte yandan virüs ne şekilde köy halkına bulaştığı araştırılıyor.