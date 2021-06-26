‘Mezopotamya’ markası hayata geçiyor

Sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu
topraklarından, Türkiye
'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası, "MEZOPOTAMYA" doğuyor. GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi ile, bölgenin tüm illerinin bütüncül bir yaklaşımla markalaştırılarak, sürdürülebilir bir turizm destinasyonu oluşturulması amaçlanıyor. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Dicle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajanslarının işbirliğinde; Adıyaman
, Batman
, Diyarbakır
, Gaziantep
, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa
ve Şırnak'ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırma ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi, "MEZOPOTOMYA" adıyla global bir kimliğe dönüşüyor. Açıkhava müzesi görünümüyle sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olacak. Mezopotamya'nın tanıtım stratejisi ve eylem planı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenecek tanıtım töreniyle duyurulacak.