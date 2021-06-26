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Giriş Tarihi: 26.6.2021 16:12 Son Güncelleme: 26.6.2021 16:27

PKK'dan Afrin'de hain saldırı! Ölü ve yaralılar var

DHA
PKK'dan Afrin'de hain saldırı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Afrin kent merkezinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek." ifadeleri yer aldı.

Suriye''nin Afrin kent merkezinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bombalı aracın patladığını duyurdu. Açıklamada, 3 kişinin öldüğü, 3 kişin de yaralandığı kaydedildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek." ifadeleri yer aldı.

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PKK'dan Afrin'de hain saldırı! Ölü ve yaralılar var
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