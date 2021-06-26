Son dakika: Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."denildi.
Eren 13 Operasyonları'nda, Şırnak Bestler Dereler'de, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) June 26, 2021