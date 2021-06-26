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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 26.6.2021 17:51 Son Güncelleme: 26.6.2021 18:05

Son dakika: Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."denildi.

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Son dakika: Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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