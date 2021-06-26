Son dakika: Eski Yargıtay üyesinin cezası onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Yargıtay yapılanmasında 'grup sorumlusu' olduğu belirlenen Yargıtay eski üyesi Mustafa Simavlı 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ihraç edildi. Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan Simavlı, hakkındaki iddiayı redderek, tanık ifadelerinde çelişki bulunduğunu ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olmadığını öne sürdü. FETÖ üyesi olmadığını kaydeden Simavlı'nın yargılandığı davanın 15 Mart 2018'deki celsesinde tanık sıfatıyla dinlenen eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, sanığın, Yargıtay'a 'cemaat mensubu' kurul üyelerinin talebiyle seçildiğini ifade etti. Aynı duruşmada dinlenen tanık eski Yargıtay üyesi Günal Akyol da Simavlı'yı İzmir'e atandıktan sonra 2008'de tanıdığını, burada Birol Çengi, Mehmet Sait Demiröz ve Simavlı ile sohbet toplantılarına katıldığını kaydetti. Akyol, bu grubun sorumlusunun Demiröz ve Simavlı olduğunu belirterek, Simavlı'nın evinde de toplantı yapıldığını söyledi. Simavlı'ya 2 Nisan 2019'daki karar duruşmasında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

CEZA YARGITAY TARAFINDAN ONANDI



Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Simavlı hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Simavlı'ya 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan verilen 10 yıl hapis cezasının onanmasına karar verdi.