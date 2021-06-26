Yedisu Segmenti, buraya yakınlığı açısından da Kuzey Anadolu Fayı üzerinde kırılmamış iki yerden bir tanesi olması nedeniyle de önemli bir bölgedir. Yedisu'da olabilecek bir deprem, 7'nin üzerine çıkabilecek bir depremdir. Fayın böyle bir potansiyeli vardır. Bunun dışında Marmara'yı zaten hep konuşuyoruz. Marmara'da bir deprem beklentimiz var. Doğu Anadolu Fayı da hareketli. Elazığ depremini yaşadık. Oldukça fazla can kaybı ve hasar verdik. O fayın aktivitesi günümüzde hala sürüyor.

Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'nin herhangi bir noktasında 5 büyüklüğünde bir deprem olması bizler için şaşırtıcı değil."

SON DAKİKA: Bingöl ve Elazığ'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı... Diyarbakır, Erzincan, Erzurum Tunceli ve Malatya'dan hissedildi