Son dakika: MSB paylaştı! İşte son 10 yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarı

Türk Silahlı Kuvvetleri, uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini sürdürüyor. Kahraman Mehmetçik son 10 yılda hudutlarımızda 10 tondan fazla uyuşturucu ve 5 milyondan fazla uyuşturucu hap yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda her türlü kaçakçılığın önlenmesi için gerekli tedbir alınırken, ülkemize sokulmak istenen uyuşturucu ile de etkin ve kararlı şekilde mücadelemiz sürüyor. Kahraman Mehmetçik, 1 Ocak'tan bu yana hudutlarımızda 879 kilogram uyuşturucu yakaladı. Aynı tarihlerde 766 bin 864 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Haziran'dan itibaren ise hudutlarımızda 335 kilogram uyuşturucu ile 499 bin 161 adet uyuşturucu hap ele yakalandı. Son 10 yılda hudutlarımızda 10 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilirken, aynı dönemde ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı ise 5 milyon 595 bin 446 adet olarak kayıtlara geçti." ifadeleri kullanıldı.