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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB paylaştı! İşte son 10 yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarı
Giriş Tarihi: 26.6.2021 19:00

Son dakika: MSB paylaştı! İşte son 10 yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarı

Son dakika: MSB paylaştı! İşte son 10 yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarı

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, son 10 yılda hudutlarda 10 tondan fazla uyuşturucu ve 5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesini sürdürüyor. Kahraman Mehmetçik son 10 yılda hudutlarımızda 10 tondan fazla uyuşturucu ve 5 milyondan fazla uyuşturucu hap yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda her türlü kaçakçılığın önlenmesi için gerekli tedbir alınırken, ülkemize sokulmak istenen uyuşturucu ile de etkin ve kararlı şekilde mücadelemiz sürüyor. Kahraman Mehmetçik, 1 Ocak'tan bu yana hudutlarımızda 879 kilogram uyuşturucu yakaladı. Aynı tarihlerde 766 bin 864 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Haziran'dan itibaren ise hudutlarımızda 335 kilogram uyuşturucu ile 499 bin 161 adet uyuşturucu hap ele yakalandı. Son 10 yılda hudutlarımızda 10 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilirken, aynı dönemde ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı ise 5 milyon 595 bin 446 adet olarak kayıtlara geçti." ifadeleri kullanıldı.

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Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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Son dakika: MSB paylaştı! İşte son 10 yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarı
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